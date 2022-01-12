حملة مكبرة تداهم وكر للنباشين بأبيس العاشرة وتحرر 12 محضر

الإسكندرية أسماء على بدر

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للقيام بشن حملات مكبرة للقضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، لما تمثله هذه الظاهرة من إساءة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة ، ولما لها من آثار سلبية على البيئة، كما شدد المحافظ على التعاون بين جميع الجهات خلال تنفيذ الحملات والضرب بيد من حديد لمنع هذه الظاهرة من الانتشار في شوارع المحافظة.



وبناء على تكليفات المحافظ؛ شنت إدارة الرقابة والرصد البيئي في المحافظة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية اليوم، حملة مكبرة بشارع الحسينية بمنطقة أبيس العاشرة بنطاق حي وسط، لضبط أوكار النباشين وفريزة القمامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر ضدهم.



ومن جانبها أشارت المهندسة رشا شوقي مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي، إلي إنه يتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي باتت تسيء للمظهر الحضاري للمدينة، مشيرة إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق للنهوض بمستوى النظافة في الشوارع.







الوكر



جانب من الحملة



جانب من الوكر



جانب من وكر النباشين



مداهمة الوكر



مداهمة وكر النباشين



وكر النباشين بالإسكندرية



وكر النباشين



