حصاد نجاحات قطاع الصناعة والإستثمار فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

حققت محافظة بورسعيد بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تنمية غير مسبوقة فى مجال الصناعة والاستثمار، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية، تكون مجهَّزة بمصانع ، تناسب مختلف نشاطات الصناعات وتماشيا مع الطفرة التى تستهدفها الدولة فى المجال الاقتصادى بالتوازى مع مختلف المجالات.

وأكد "محافظ بورسعيد" ، أن بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية ،ونعمل لتصبح مدينة صناعية من الطراز الأول ، وإحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط ، لافتا أن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وتساهم فى دعم السوق المحلى وزيادة صادرات الدولة فى دول أوروبا والشرق الأوسط.

وأكد "اللواء عادل الغضبان " أن بورسعيد حققت إنجازآ كبيرآ فى مجال الصناعة وإقامة كيانات اقتصادية كبرى ، تخلق الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد ، وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية ، وأضاف المحافظ أن الفترة الحالية شهدت تمكين الشباب فى كافة القطاعات ، و تعزيز جهودهم لصالح البلاد ، والاعتماد بشكل أكبر على السواعد الشبابية فى الصناعة ، لافتا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم لتمكين الشباب وتنمية الصناعات المحلية وإعلاء اسم مصر عاليا.

وأشار" محافظ بورسعيد' أن مشروع ال ٥٤ و٥٨ مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة أحد خطوات التجربة الرائدة فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب ببورسعيد ،ويعد نجاح جديد لشباب المحافظة في مجال الصناعة والمصانع تنتج أجود وأفضل المنتجات ، استكمالا لخطوات المحافظة الثابتة نحو التقدم الصناعى الاستثمارى فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وانطلاقا من تنمية وتأهيل الكوادر الشبابية و فتح المجال أمام الوجوه الشبابية ليصبحوا مستثمرين جادين فى مختلف المجالات.

وفيما يلى استعراض لأهم مشروعات المحافظة فى مجال الصناعة والاستثمار:-

تنفيذ مجمع الصناعات الصغيرة للملابس الجاهزة (58) مصنع، حيث تم تنفيذ 54مصنع للصناعات الصغيرة للشباب ، ضمن 118 وحدة صناعية ، والتي وفرت أكثر من ١٧ ألف فرصة عمل للشباب.وداخل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب بورسعيد ، نجد صناعة الملابس الجاهزة و صناعة الأحذية ، ومؤخرا صناعة الكمامات الطبية، ومصانع الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية يتم تنفيذها على 3 مراحل، المرحلة الأولى على مساحة 14500 متر مربع، والمرحلة الثانية على مساحة 8000 متر مربع، والمرحلة الثالثة على مساحة 5500 متر مربع، ويستوعب 500 عامل، وبتكلفة استثمارية تفوق 500 مليون جنيه، ومصنع " ستار " للأسماك، والمقام على مساحة 14 ألف م، ومصنع بيراميذر لإطارات السيارات والشركة البورسعيدية للمواد الغذائية ، مما ساهم فى توفير 6000فرصة عمل.ويقام مصنع ببراميدز لإنتاج إطارات السيارات على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه ، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا ، ويصدر لدول الشرق الأوسط وأوروبا، وتوسعات شركة تى سى أى سنمار، ومصانع انتاج الضفائر الكهربائية (اس اى وايرينج سيستمز ) _ مصنع كابسي للبويات _مصنع رويال كوزماتيك، ومجموعة مصانع إنتاج الأدوات الكهربائيةمصنع إنتاج البطانيات _مصنع الأحذية _مصنع الشنطمصنع البطاريات، ومصنع إنتاج العطور _مصنع الأدوات المنزلية _ مصنع الحسن والحسين، ومشروعات المنطقة الحرة العامة للاستثمار، وتوفر أكثر من (40%) من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

المنطقة الصناعية – شرق بورسعيد

توفر صناعات خفيفة ومتوسطة على مساحة 38كم2 بحوالى 80% من المساحة الكلية للمنطقة وتشمل صناعات ( تجميع السيارات والشاحنات – الصناعات الدوائية والمشروعات الزراعية والنسيجية والأجهزة المنزلية والإلكترونية.

منتدي بورسعيد الاقتصادي الثالث

حدث اقتصادي استثماري على أرض بورسعيد انطلق فى السادس عشر من سبتمبر الماضي بعنوان "شرق بورسعيد نحو التنمية الصناعية و الاذدهار الاقتصادي"، شارك به العديد من الشخصيات السياسية و الاقتصادية وعدد من رجال الأعمال فى مصر العالم، وذلك لعرض امكانيات ومقومات منطقة شرق بورسعيد وترويجها و دعوة رجال الأعمال للاستثمار بهذه المنطقة الواعدة.

وأشار المحافظ أن شرق بورسعيد يشهد حاليآ تنمية غير مسبوقة ، بما يحقق أكبر استفادة من مقومات المنطقة والتى تشمل كافة الامكانيات الاستثمارية واللوجيسيتية والسياحية التى تساهم فى جعلها قاطرة تنمية مصر ، وتدعم خطة جعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية .

ولفت " محافظ بورسعيد " أن هناك خطة لتنمية شرق بورسعيد على غرار جنوب وغرب بورسعيد ، لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الاستراتيجى والموارد المتاحة بشرق بورسعيد ، مؤكدا على توفير كافة الدعم للمستثمر فى منطقة شرق بورسعيد بالإضافة لتوافر كافة الإمكانات والموارد بشرق بورسعيد والتى تؤهل لتحقيق أعلى درجات من النجاح الاقتصادى .

وأضاف " المحافظ " أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من استثمارات الدولة لتعظيم الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجى للمحافظة وجعلت منها واحدة من أهم مناطق الاستثمار فى العالم.. وتشهد فى الفترة الحالية إقبالاً كبيراً من شركات الاستثمار العالمية لإقامة مشروعات عملاقه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



حصاد نجاحات قطاع الصناعة والإستثمار فى بورسعيد (1)



حصاد نجاحات قطاع الصناعة والإستثمار فى بورسعيد (2)



حصاد نجاحات قطاع الصناعة والإستثمار فى بورسعيد (3)



حصاد نجاحات قطاع الصناعة والإستثمار فى بورسعيد (4)



حصاد نجاحات قطاع الصناعة والإستثمار فى بورسعيد (5)



حصاد نجاحات قطاع الصناعة والإستثمار فى بورسعيد (6)