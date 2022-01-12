اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حاكم نيوجيرسى يعلن حالة الطوارئ فى الولاية بسبب متحور أوميكرون

الأربعاء، 12 يناير 2022 03:07 م
حاكم نيوجيرسى يعلن حالة الطوارئ فى الولاية بسبب متحور أوميكرون فيل مورفى
وكالات الأنباء

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أعلن حاكم ولاية نيوجيرسى فيل مورفى، حالة الطوارئ فى الولاية، بسبب متحور "أوميكرون" الذى تسبب في ارتفاع الحالات فى جميع أنحاء البلاد.

وقال مورفى حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن نيوجيرسي كانت تسجل 35000 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد يوميا مع أكثر من 10000 حالة دخول إلى المستشفى حاليًا.

وأكد أن "فيروس كورونا يمثل تهديدا كبيرا لدولتنا ويجب أن نلتزم بكل الموارد المتاحة لدحر الموجة التي يسببها متحور أوميكرون".

وأضاف: "بينما نأمل في العودة إلى الحالة الطبيعية في أقرب وقت ممكن، فإن الخطوة التي أتخذها اليوم هي إجراء منطقي من شأنه حماية سلامة ورفاهية جميع سكان نيوجيرسي".

وأوضح حاكم الولاية، أن إعلان حالة الطوارئ، لا يعني أنه سيبدأ إغلاقا جديدا أو سيضع قيودا جديدة على الشركات.

 


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