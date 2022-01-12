جونسون يعتذر عن "حفل الكحول".. ويؤكد: أعرف مدى الغضب منى ومن حكومتى

كتبت: نهال أبو السعود

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امام البرلمان خلال استجواب بشأن خرقه لقواعد كورونا بعد ان حضر حفل في حديقة رقم 10 بداونينج ستريت

قال جونسون: "أريد أن أعتذر ... أعرف أن الملايين قدموا تضحيات غير عادية ... أعرف مدى الغضب الذي يشعرون به منى ، ومع الحكومة التي أقودها"

وأضاف: "على الرغم من أنني لا أستطيع توقع استنتاجات الاستنتاجات الحالية ، فقد تعلمت بما فيه الكفاية أن هناك أشياء لم نحققها بالشكل الصحيح. يجب أن أتحمل المسؤولية .. ذهبت إلى تلك الحديقة بعد 6 أيام من يوم 20 مايو 2020 ... أعتقد أن هذا كان ... حدث عمل ... بعد فوات الأوان كان ينبغي أن أرسل الجميع بالداخل بعيدا"

بحسب بي بي سي، تمت دعوة ما يصل إلى 100 شخص لحضور حفل مشروبات كحولية، في حديقة داونينج ستريت أثناء إغلاق كورونا الأول، وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته ضمن حوالي 30 شخصا حضروا التجمع في 20 مايو 2020.

ووفقا للتقرير، رفض بوريس جونسون الإفصاح عما إذا كان من بين الموجودين هناك، وقالت شرطة العاصمة إنها على اتصال بالحكومة بشأن "تقارير واسعة النطاق تتعلق بالانتهاكات المزعومة لقواعد كورونا.

وفي رسالة بريد إلكتروني، كشفت عنها قناة ITV News، تمت دعوة العشرات إلى "تناول مشروبات مع التزام التباعد الاجتماعي في حديقة رقم 10 بمقر داونينج ستريت"، وتم إرسالها عندما كانت قيود الإغلاق سارية وبعد اثني عشر يومًا - في 1 يونيو - تم تخفيف القواعد في إنجلترا للسماح لمجموعات تصل إلى ستة أشخاص بالالتقاء في الخارج.