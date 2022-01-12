اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 11:22 م
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تفاصيل مصرع أسرة مكونة من 3 أشخاص بشقتهم بامبابة.. فيديو

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:30 م
تفاصيل مصرع أسرة مكونة من 3 أشخاص بشقتهم بامبابة.. فيديو خطوط غاز منزلى
بهجت أبو ضيف

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا جديدا رصد تفاصيل مصرع أسرة فى إمبابة بسبب تسرب الغاز، حيث لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 3  أشخاص من أسرة واحدة فارقوا الحياة، بينما أصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز. 
 
وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي صرحت بدفن الجثث وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة بعد اجراء المعاينة.
 

خطوط غاز منزلى

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اختناق

الطب الشرعى

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