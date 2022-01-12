تعليم بورسعيد يعلن: الاستفادة بخبرات المدارس الدولية فى تدريب المعلمين

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن التعليم الخاص يمتلك من المقومات والخبرات ما يجعله شريكا أساسيا فى العملية التعليمية ‏لتصدير ونقل الخبرات بهدف الإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة شكلا وموضوعا.‏



جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده سيادته اليوم بممثلى مدرستى نرمين إسماعيل الدولية و بورسعيد المتكاملة الدولية بناء على توجيهات اللواء عادل ‏الغضبان محافظ بورسعيد بهدف تنفيذ تدريبات غير نمطية لمعلمى بورسعيد فى القريب العاجل.‏



وأوضح وكيل الوزارة أن حزمة التدريبات تتلخص فى فنون التواصل وكيفية التعامل مع أولياء الأمور ونظام الفصل المعكوس وكيفية التعامل مع طلاب المرحلة ‏الإبتدائية نفسيا وربط التكنولوجيا بالمواد التعليمية وكيفية إدارة الوقت والتكامل و تعديل سلوك طلاب الدمج.‏



وأشار الدكتور أكرم حسن، إلى أن الحزمة التدريبية تعتمد على أربعة محاور أساسية وهى المحور الإجتماعى و الأكاديمى والتربوى وأخيرا المحور الإدارى بهدف إكتشاف ‏الفروق الفردية بين المستهدفين والعمل على تنميتها وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية.‏



ووجه الدكتور أكرم الإدارات المعنية بديوان المديرية بإتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ هذه الحزمة التدريبة وفقا لآلية تنفيذ ممنهجة بعد الدراسة العلمية الجيدة ‏لتحقيق أقصى إستفادة من خلال أطقم التدريب بالمدارس الدولية الشريكة وضمان الإستمرارية وتشكيل ناقلى خبرة للمتلقين المستهدفين متمنيا التوفيق ‏للجميع.‏



وقد حضر هذا الإجتماع أحمد والى وكيل المديرية و الدكتور أحمد عاطف المدير الأكاديمى لمدرسة نرمين إسماعيل الدولية و اللواء حسام رأفت المدير التنفيذى ‏لها و محمد كمال نائب المدير الإدارى لنفس المدرسة و الدكتورة غادة عطية مدير مدرسة بورسعيد المتكاملة الدولية و حنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص و ‏سوزان بغدادى مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات والدكتورة مروى مصطفى مدير إدارة التدريب و حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة ‏والإعلام.‏





وفد مدرسة نرمين اسماعيل



وكيل الوزارة ومدير المدرسة









