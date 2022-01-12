اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 04:10 ص
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تعرف على أهم المعلومات عن نقل وتوزيع المنتجــات البتروليــة

الأربعاء، 12 يناير 2022 03:00 ص
تعرف على أهم المعلومات عن نقل وتوزيع المنتجــات البتروليــة بترول ـ ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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تستهدف سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بنقل وتوزيع المنتجــات البتروليــة خلال عام 2021 وكانت كالتالي..

 

1- تم تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً فى كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز.

 

2-إطلاق أول تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه.

 

3-بلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز التى تم إضافتها خلال العام 18 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية حتى نهاية شهر نوفمبر2021 ليصل إجمالى عدد المراكز على مستوى الجمهورية إلى 3092 مركزاً حتى نهاية نوفمبر2021.

 

4- بلغ عدد محطات تموين وخدمة السيارات والمنافذ التى تم تشغيلها خلال العام 110 محطة حتى نوفمبر 2021 ليصبح إجمالي عدد المحطات 3890 محطة.


البترول

المنتجات البترولية

نقل المنتجات البترولية

توزيع المنتجات البترولية

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