اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 09:54 م
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بعد مصرع 4 أشخاص فى يوم واحد بالجيزة.. وصايا لمواجهة تسرب الغاز

الأربعاء، 12 يناير 2022 09:38 م
بعد مصرع 4 أشخاص فى يوم واحد بالجيزة.. وصايا لمواجهة تسرب الغاز قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شهدت محافظة الجيزة اليوم الأربعاء، حادثين منفصلين راح ضحيتهما 4 أشخاص، تعرضوا لاختناق نتيجة تسرب الغاز. الحادث الأول وقع بمنطقة الهرم، وراح ضحيته عروس بعد مرور 24 ساعة على زواجها، كما لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم،  وأصيبت فتاة من الأسرة عقب تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز. وهناك مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب الغاز، وهى:

1- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيداً لإيقاف التسرب.

2- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

3- يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.

4- يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

5- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

6- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

7- يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

8- يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

9- يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.

10- يجب عدم وضعها داخل إناء من الماء الساخن فى فصل الشتاء.


تسرب غاز

ضحايا تسرب الغاز

أسباب تسرب الغاز

اختناق بالغاز

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