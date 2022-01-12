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انطلاق دورى الدرجة الأولى رجال لمتحدى الإعاقة ببنى سويف غدا

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:54 م
انطلاق دورى الدرجة الأولى رجال لمتحدى الإعاقة ببنى سويف غدا جامعة بني سويف تستضيف فريق النادى الأهلى بمركز فاقوس للكرة الطائرة جلوس
بنى سويف هانى فتحى

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استضافت جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة،  فريق النادى الأهلى لكرة الطائرة جلوس بمركز فاقوس محافظة الشرقية، والذى يضم 20 لاعبا ولاعبة من لاعبى الدورى الممتاز للمشاركة فى الدورة المجمعة للدورى الممتاز للسيدات ودورى الدرجة الأولى للرجال والتى تنطلق فعاليتها غدا الخميس فى تمام العاشرة صباحا بالصالة المغطاة لمتحدى الإعاقة بمحافظة بنى سويف.

 

ويعد فريق الكرة الطائرة جلوس من أقدم الأندية والوحيد الذى يضم مركز إعاقة حركية بالشرقية ومشارك فى جميع الاتحادات البارالمبية.

 

وأكد رئيس الجامعة، أن ذوى الهمم فى الجمهورية الجديدة وفى ظل الدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاعوا تحقيق أفضل النتائج فى مختلف الأنشطة والميادين وأثبتوا حقا أنهم قادرون باختلاف.

 

ووجه مجلس إدارة النادى الأهلى للكرة الطائرة بفاقوس الشكر والتقدير للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لحسن الاستقبال وكرم الضيافة حيث كان فى استقبالهم الأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات ودار الضيافة.


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