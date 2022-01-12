اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 06:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بقتل طفل حرقاً فى منطقة المقطم

الأربعاء، 12 يناير 2022 06:00 ص
اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بقتل طفل حرقاً فى منطقة المقطم قفص الاتهام - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران عمداً بأحد المساكن ما تسبب فى وفاة طفل بمنطقة المقطم.

 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول أشعل النارعمدا في مبنى سكني مملوك للمجني عليه، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين، وووصل مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل، والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.

 

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الباقين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه، مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.  

 

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة.

 

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30%.


جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

التجمع الخامس

اخبار عاجلة الطب الشرعى

قتل طفل

المقطم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة