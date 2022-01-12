اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 05:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

المغرب يتلقى 14 ألف جرعة ثالثة المعززة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:00 ص
المغرب يتلقى 14 ألف جرعة ثالثة المعززة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة لقاح _صورة أرشيفية
الرباط /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 14 ألفا و 708 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثالثة فى البلاد 3 ملايين و 540 ألفا و 594 شخصا.

وذكرت الوزارة المغربية - فى بيان لها - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و 598 ألفا و 327 شخصا بعد تلقى 1040 شخصا الجرعة الأولى خلال ال(24) ساعة الماضية، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 22 مليونا و 983 ألفا و 581 شخصا بعد تلقى 1420 شخصا الجرعة الثانية خلال ال(24) ساعة الماضية.

وكانت المغرب قد تسلمت أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجى حتى الآن.

 


المغرب

اخبار المغرب

تلقى 14 ألف جرعة ثالثة

لقاح كورونا كورونا في المغرب

لقاحات كورونا في المغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة