المغرب يتلقى 14 ألف جرعة ثالثة المعززة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 14 ألفا و 708 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثالثة فى البلاد 3 ملايين و 540 ألفا و 594 شخصا.
وذكرت الوزارة المغربية - فى بيان لها - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و 598 ألفا و 327 شخصا بعد تلقى 1040 شخصا الجرعة الأولى خلال ال(24) ساعة الماضية، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 22 مليونا و 983 ألفا و 581 شخصا بعد تلقى 1420 شخصا الجرعة الثانية خلال ال(24) ساعة الماضية.
وكانت المغرب قد تسلمت أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجى حتى الآن.
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