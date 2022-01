اللحظات الاولى لاستهداف انتحارى قافلة مسؤولين أمميين فى الصومال.. فيديو وصور

نشر "راديو دالسان" الصومالى أول فيديو للحظة تفجير انتحارى نفسه بالقرب من قافلة لمسؤولين أمميين في مقديشيو.

وبحسب الرايو الصومالى قُتل 8 أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال.

Video showing the effects of the suicide car bomb explosion in #Moqadishu on Wednesday.Police spokesperson to address journalists any moment from now. pic.twitter.com/hZL7KFfdJ7

وذكر "راديو دالسان" الصومالي أن "8 قتلى وعدة جرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة للأمم المتحدة على طريق 21 أكتوبر شمال مطار آدم عدي الدولي قرب مقر إقامة موظفي الأمم المتحدة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".

وأضاف: "طوقت قوات الشرطة الفيدرالية المنطقة التي وقع فيها الانفجار وأغلقت الطريق ومنعت مرور السيارات العامة والخاصة ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية".

BREAKING: Heavy explosion has just been reported in Mogadishu. Early reports indicate it’s a suicide car bomb on the 21st October road. The car bomb may have targeted another vehicle travelling on the road. This is taking place meters north of Mogadishu airport perimeter. pic.twitter.com/QaQjfWsbKV