اليوم السابع
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القوى العاملة: تحصيل 97 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض

الأربعاء، 12 يناير 2022 08:18 ص
القوى العاملة: تحصيل 97 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الحصول على مستحقات عامل مصري، بلغت 23 ألفاً و216  ريالا سعودياً، أي ما يعادل 97 ألفاً و 275 جنيها مصريا تقريبا، وذلك بناء على تكليف من  وزير القوى العاملة محمد سعفان للمكتب بمتابعة مستحقات العامل"عصر.ع.ر"  ، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
 
 تلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالى، أشار فيه  الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلي أنه  نجح في الحصول على مستحقات العامل المذكور لدى مؤسسة "تركى عبدالله الشدوخي للمقاولات" بعد أن تم التواصل مع صاحب العمل لمحاولة التسوية الودية ويحصل العامل على مستحقاته.
 
وأوضح الملحق العمالي أنه نظراً لتعذر التسوية الودية تم رفع دعوى عمالية للعامل عن طريق مكتب التمثيل العمالي بالرياض وتم تحديد جلسة للقضية بطريقة التقاضي عن بُعد، وحيث أن العامل لا يجيد استخدام الهواتف الذكية تم حضور الجلسات بمقر مكتب التمثيل العمالي بالرياض،  وبانتهاء إجراءات التقاضي حصل العامل على حكم بالمستحقات والتي بلغت 23 ألفاً و216  ريالا سعوديا  تمثلت  في 20 ألفا و 766  ريالا أجوراً متأخرة و2450  ريالا بدل إجازات .
 
وأشار أحمد رجائي إلي أنه تم إصدار شيك للعامل بالمبلغ المحكوم به،  وحضر العامل إلى مقر المكتب لتقديم الشكر لوزارة القوي العاملة علي الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض علي رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها، وطلب المساعدة في العودة إلى مصر، حيث تم التنسيق مع القنصلية العامة بالرياض لحصول العامل على تأشيرة خروج نهائي.
 

القوى العاملة

القنصلية المصرية بالرياض

التمثيل العمالى بالرياض

المصريين العاملين بالسعودية

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