القبض على شاب أشعل النيران فى ماكينة صراف آلى بسور مدرسة بالغربية

الغربية - محمد طارق

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية، من ضبط شاب أشعل النيران فى إحدى ماكينات الصراف الآلى بسور مدرسة بشارع الجيش بمدينة كفرالزيات.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ بنشوب حريق فى ماكينة صراف آلى بسور مدرسة بلال بن رباح بدائرة مركز كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إطفاء إلى محل البلاغ، وتبين قيام شاب بإشعال النيران فى ماكينة الصراف الآلى بسور مدرسة بلال بن رباح الابتدائية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران المشتعلة قبل وصولها إلى الأموال المودعة.

وبالفحص والمعاينة وتفريغ الكاميرات المحيطة بالحريق تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفرالزيات، برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات، من القبض على المتهم وجرى اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة للوقوف على ملابسات ومعرفة ظروف الواقعة.