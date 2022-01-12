اليوم السابع
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"الغضبان" يهنئ الدكتورة شيرين الدسوقي لتوليها منصب عميد كلية التربية ببورسعيد

الأربعاء، 12 يناير 2022 05:50 م
"الغضبان" يهنئ الدكتورة شيرين الدسوقي لتوليها منصب عميد كلية التربية ببورسعيد محافظ بورسعيد وعميد كلية لتربية
بورسعيد - محمد عزام

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتورة شيرين الدسوقي عميد كلية التربية ببورسعيد، بديوان عام محافظة بورسعيد.

 

وفى بداية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد التهنئة للدكتورة شيرين الدسوقي لتوليها منصب عميد كلية التربية ببورسعيد، متمنيا لها دوام التقدم والنجاح، وأن تستمر الكلية فى تحقيق النهضة العلمية المنشودة، مشيرا لدور كلية التربية فى تخريج دفعات مشرفة من الشباب لهم دور فعال فى المشاركة بالتنمية التى تشهدها بورسعيد.

 

ومن جانبها، قدمت عميد كلية التربية الجديد الشكر لمحافظ بورسعيد، مشيدة بالطفرة غير المسبوقة فى محافظة بورسعيد، وإقامة كبرى المشروعات فى مختلف المجالات لتحقيق التنمية والتطوير لمحافظة بورسعيد ومواطنيها.

 

 

 


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