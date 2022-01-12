اليوم السابع
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الصحة: المخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال كاف بالمستشفيات

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:00 ص
الصحة: المخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال كاف بالمستشفيات وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم وضع خطة للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس غير المستقر، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تتضمن.
 
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: المخزون استراتيجى كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات.
 
 
وقال: تم توزيع سيارات الإسعاف على المناطق الحدودية والوعرة والطرق السريعة بجميع المحافظات وزيادة عدد الأطقم الطبية بأقسام الطوارىء والتخصصات الحرجة بالمستشفيات.
 
 
وأوضح أن جميع المستشفيات تم ربطها بالخط الساخن 137 للتواصل حول الحالات الطارئة التى تحتاج إلي رعايات مركزة مشيرا إلي أن الفرق الطبية الخاصة بالانتشار السريع تعمل علي مدار الساعة وتابع : جميع الخدمات تقدم مجانا للمواطنين .
 
 

الصحة

الامصال

المستشفيات

المستلزمات الطبية

سوء الاحوال الجوية

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