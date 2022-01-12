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الصحة العالمية: متحور أميكرون ما زال يشكل خطرا لا سيما على غير المطعمين

الأربعاء، 12 يناير 2022 06:33 م
الصحة العالمية: متحور أميكرون ما زال يشكل خطرا لا سيما على غير المطعمين الصحة العالمية -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت منظمة الصحة العالمية، أن متحور أميكرون ما زال يشكل خطرا لا سيما على غير المطعمين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفة: الأولوية للعالم هي إتاحة اللقاحات لمن لم يحصل عليها بعد وخصوصاً الفئات الهشة صحياً، فهناك 90 دولة لم تصل إلى هدف تلقيح 40% من سكانها ضد فيروس كورونا.

 

وفى وقت سابق، كشفت الدكتورة كاثرين سمولوود، مسئولة الطوارئ ومديرة حوادث كورونا في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن كورونا لن يصبح وبائيًا متوطنا قريبا، لأن الفيروس لا يزال ينتشر بطريقة لا يمكن التنبؤ بها ويتطور باستمرار.


الصحه العالميه

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