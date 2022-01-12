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الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر للقضايا الأفريقية واحترام خصوصية كل دولة

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:40 م
الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر للقضايا الأفريقية واحترام خصوصية كل دولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءً، مساء اليوم، مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية،  في إطار فعاليات منتدي شباب العالم، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مجمل الأوضاع في المحيط الإقليمي، حيث تناولت الأسئلة ملفات السودان وقضية سد النهضة ومكافحة الارهاب في أفريقيا، حيث أكد الـرئيس السيسي دعم مصر المتواصل لكافة القضايا الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تحترم خصوصية كل دولة، ولا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وداعمة لكل ما فيه الخير والسلام والبناء لكافة الأشقاء.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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