الرئيس الروسى: فيروس كورونا لا يترك العالم في سلام

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين:" إن فيروس "كورونا" لا يترك العالم في سلام"، موجها الشكر لقيادة جنوب أفريقيا لسماحها للمختصين الروس بدراسة سلالة "أوميكرون".



وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء: "أن الوباء لا يتركنا في سلام، ليس نحن فقط، ولكن العالم كله".



وتابع الرئيس الروسي: " نرى ما يحدث في الولايات المتحدة الآن، أكثر من مليون إصابة يوميا، هذا أمر مذهل، ويحدث الشيء نفسه تقريبًا في بعض البلدان الأوروبية مع سلالة أوميكرون الجديدة".



وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده فعلت الشيء الصحيح بإرسال مجموعة من المتخصصين الروس إلى جنوب إفريقيا، قائلا:" مرة أخرى أود أن أشكر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والزملاء الذين قدموا الفرصة للعمل مع هذه السلالة في المكان الذي نشأت فيه".



ومن جانبها، أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي تسجيل أول نظام اختبار للكشف عن سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في روسيا. ويسمح نظام الاختبار الجديد بتحديد المتغيرات الجينية لسلالتي "أوميكرون" و"دلتا" والتمييز بينها. وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين،قد أكد في وقت سابق أن هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب انتشار سلالة "أوميكرون"، لافتا إلى ضرورة الاستعداد لأي تطور للأوضاع.