اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الروسى: فيروس كورونا لا يترك العالم في سلام

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:24 م
الرئيس الروسى: فيروس كورونا لا يترك العالم في سلام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين:" إن فيروس "كورونا" لا يترك العالم في سلام"، موجها الشكر لقيادة جنوب أفريقيا لسماحها للمختصين الروس بدراسة سلالة "أوميكرون". 


وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء: "أن الوباء لا يتركنا في سلام، ليس نحن فقط، ولكن العالم كله".


وتابع الرئيس الروسي: " نرى ما يحدث في الولايات المتحدة الآن، أكثر من مليون إصابة يوميا، هذا أمر مذهل، ويحدث الشيء نفسه تقريبًا في بعض البلدان الأوروبية مع سلالة أوميكرون الجديدة".


وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده فعلت الشيء الصحيح بإرسال مجموعة من المتخصصين الروس إلى جنوب إفريقيا، قائلا:" مرة أخرى أود أن أشكر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والزملاء الذين قدموا الفرصة للعمل مع هذه السلالة في المكان الذي نشأت فيه". 


ومن جانبها، أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي تسجيل أول نظام اختبار للكشف عن سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في روسيا. ويسمح نظام الاختبار الجديد بتحديد المتغيرات الجينية لسلالتي "أوميكرون" و"دلتا" والتمييز بينها. وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين،قد أكد في وقت سابق أن هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب انتشار سلالة "أوميكرون"، لافتا إلى ضرورة الاستعداد لأي تطور للأوضاع.


روسيا

بوتين

كورونا

كورونا فى روسيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة