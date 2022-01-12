الجامعة الأمريكية تعلن انتخاب أستاذين زميلين للأكاديمية الإفريقية للعلوم

كتب محمد صبحى

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه جرى انتخاب الدكتور حسن عزازي، أستاذ متميز ورئيس قسم الكيمياء والدكتور ناجح علام، أستاذ الفيزياء ومدير برنامج الدراسات العليا لتكنولوجيا النانو بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة زميلين للأكاديمية الأفريقية للعلوم، طبقا للجمعية، فإن الزملاء هم مجموعة من العلماء الأفارقة الذين حققوا أعلى المعايير الدولية والذين قدموا مساهمات كبيرة في تطوير وتطبيق العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا.

وأوضحت الجامعة الأمريكية بالقاهرة ،أن المرشحون للزمالة بالأكاديمية يخضعون لمراجعة دقيقة من قبل اللجنة الاستشارية لعضوية الجمعية ويستوجب انتخابهم تصويت الزملاء الآخرين، ويجرى تقييم الزملاء المحتملين بناءً على سجل النشر والابتكار والأدوار القيادية والإسهام في السياسات. وتضم الأكاديمية أكثر من 450 زميلًا من جميع أنحاء إفريقيا، يعملون جميعا كموجهين للعلماء في بداية حياتهم المهنية، ويساعدون في تشكيل برامج الأكاديمية والعمل مع الحكومات لتمكين الاستثمار.

ويقول عزازي: "أشعر بالفخر والامتنان لانتخابي زميلًا للأكاديمية الأفريقية للعلوم، الرائدة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا، متابعا "إنني أعتبر انتخابي بمثابة تكليف رسمي للمساهمة في النهوض بالمجتمعات الأفريقية."

وقد عبر علام عن سعادته بانتخابه قائلا: "يشرفني هذا التقدير الذي يضع المزيد من المسئولية على كاهلي وعلى كاهل فريقي البحثي للحفاظ على مستوى متميز في الأداء والقدرة على إحداث تأثير وكذلك الحفاظ على قيمة التقدير."

جدير بالذكر تم إدراج عزازي وعلام مؤخرا وسبعة أساتذة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في قائمة ستانفورد لأفضل 2٪ من العلماء في العالم للعام الثاني على التوالي. قام بإعداد القائمة خبراء من جامعة ستانفورد، وذلك من خلال قاعدة بيانات Scopus والتي تضم ملخصات ومراجع من مقالات منشورة في المجلات الأكاديمية ومن كتب ومنشورات متعددة. تضم القائمة أكثر 2٪ من العلماء الذي تم الاستشهاد بأبحاثهم في 22 تخصص علمي و176 تخصص فرعي.