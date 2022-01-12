التحريات: لا شبهة جنائية فى وفاة شاب بمنطقة حلوان.. والمخدرات السبب

أكدت تحريات المباحث فى واقعة العثور على جثة شاب فى منطقة حلوان، عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، وأن المتوفى كان مدمن مواد مخدرة ولفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب بمنطقة حلوان، وأشارت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة حلوان، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتم العثور على جثة شاب لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.