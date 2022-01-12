الاتحاد الأوروبى يعلن حظر تجارة العاج للحفاظ على حياة الأفيال

كتبت: هناء أبو العز

أعلن الاتحاد الأوروبى، حظر تجارة العاج في الـ19 من يناير، حيث دخلت حزمة تشريعية حيز التنفيذ، والتي تقيد بشدة الواردات والصادرات والتجارة داخل الاتحاد الأوروبي في الذهب الأبيض.

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد تبنت الإجراءات في ديسمبر، ثم نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وينص القانون على استثناءات قليلة، على سبيل المثال لا يجوز تداول العاج الخام إلا لإصلاح القطع الأثرية القديمة، ولا يجوز تداول العاج المعالج إلا إذا كانت القطع أقدم من عام 1947 ولها شهادة مقابلة.

وكتبت اللجنة في إشعارها الصادر في ديسمبر أن ما يقدر بنحو 20 إلى 30 ألف فيل أفريقي يُقتل بشكل غير قانوني من أجل العاج كل عام.

وعلى الصعيد الدولي، تم بالفعل حظر التجارة التجارية في العاج منذ عام 1989 بموجب اتفاقية واشنطن بشأن المدن، ومع ذلك ، توفر العديد من الاستثناءات فرصًا للاحتيال والانتهاكات.