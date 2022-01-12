اليوم السابع
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الأنبا رافائيل فى صلوات تجنيز الأب مكارى يونان: "الكاهن أبٌ للبشرية كلها"

الأربعاء، 12 يناير 2022 04:13 م
الأنبا رافائيل فى صلوات تجنيز الأب مكارى يونان: "الكاهن أبٌ للبشرية كلها" صلوات التجنيز
كتب: محمد الأحمدى

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أقيمت منتصف ظهر اليوم صلوات تجنيز الأب القس مكارى يونان بكنيسته (الكنيسة المرقسية بالأزبكية).

وشارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وأبناء ومحبى الأب مكارى يونان، بينما أناب عدد من الآباء الأساقفة مندوبين عنهم للمشاركة في الصلاة وتقديم العزاء.

وحضر الصلاة ممثلون عن الكنيستين الأرمينية والمارونية بمصر والكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة وعدد من نواب البرلمان وممثلون لعدد من الجمعيات والهيئات.

وشكر الأب غبريال عبد النور قمص الكنيسة المرقسية بالأزبكية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يتابع بنفسه حالة المتنيح القس مكاري يونان أثناء وجوده فى المستشفى.

وفى كلمته التي ألقاها خلال التجنيز، تحدث نيافة الأنبا رافائيل، عن قيمة الكاهن في الكنيسة وسلطانه الممنوح من المسيح للبناء لا للهدم، وأن الرب يستخدم الآباء الكهنة في خدمة الناس وتعليمهم، مستشهدًا بآيات الكتاب المقدس وأقوال الآباء من القرون المبكرة، وتحدث نيافته عن خدمة الأب المتنيح والمحبة الكبيرة التي نالها في مختلف أنحاء العالم، وأنه مستمر في كهنوته أمام المسيح وصلاته من أجل أبنائه.

ورحل القس مكارى يونان أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 88 عاماً وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 45 سنة، ونعاه قداسة البابا تواضروس الثانى.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القس مكارى يونان

كاهن الكنيسه المرقسيه

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