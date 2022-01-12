اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 04:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وآخرون: أنا بحب الرئيس السيسى

"اكتب ما تتمنى".. شباب العالم يدونون أمنياتهم فى النسخة الرابعة للمنتدى (صور)

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:30 م
"اكتب ما تتمنى".. شباب العالم يدونون أمنياتهم فى النسخة الرابعة للمنتدى (صور) أحد المشاركين يدون " أنا بحب السيسي"
شرم الشيخ محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"اكتب ما تتمنى".. عبارة مكتوبة على لافتة وضعت بأماكن مختلفة بقاعة المؤتمرات المقام بها منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، حيث خصصت إدارة المنتدى وحدة متخصصة تستطلع آراء المشاركين وأمنياتهم.
 
ويقوم الفريق بجمع الأمنيات وكتابتها بالخط العربى للمصريين والأجانب وإعطائهم الأمنية مكتوبة على ورقة المنتدى كذكرى، وتجميعها لنشرها فى الموقع الإلكترونى لمجلة شباب العالم، وجاءت بعض الكتابات: "أنا بحب الرئيس السيسى"، وأخرى "تخليدًا لذكرى كل من ضحى بحياته فى سبيل البشرية".
 
فيما كتبت الطفلة النوبية "جنى": "ياريت تيجى ياريس عندنا أسوان تانى".
 
وقال أحمد يحيى أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن وحدة جمع الأمنيات تعد ضمن وحدات تنظيم المنتدى، وأنها مخصصة لجمع الأمنيات لجميع المشاركين ومقترحاتهم سواء من المصريين أو الأجانب، مشيرًا إلى أنه يتم كتابة الأمنية بالخط العربى وجعلها كهدية أو تذكار لجميع المشاركين.
 
وأضاف أحمد يحيى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أغلب المشاركين يدونوا أسمائهم أو أحد أفراد العائلة أو مقولة دينية أو مقوله فى حب الرئيس السيسى، ودعوات لأهاليهم وذويهم، وأقاربهم وكذلك بعض المقترحات من بعض المشاركين لتطوير المنتدى.
 
وذكر كامل مجدى أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن الهدف من تلك الوحدة هو اعطاء المشاركين من كافة الدول تذكار يذكرهم بالمنتدى، موضحًا أنه سيتم جمع الأمنيات، ونشرها فى الموقع الإلكترونى لمجلة شباب العالم.
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
اكتب ما تتمنى.. شباب العالم يدونون أمنياتهم باللغة العربية (1)
 

اكتب ما تتمنى.. شباب العالم يدونون أمنياتهم باللغة العربية (2)
 

اكتب ما تتمنى.. شباب العالم يدونون أمنياتهم باللغة العربية (3)
 

اكتب ما تتمنى.. شباب العالم يدونون أمنياتهم باللغة العربية (4)
 

اكتب ما تتمنى.. شباب العالم يدونون أمنياتهم باللغة العربية (5)
 

اكتب ما تتمنى.. شباب العالم يدونون أمنياتهم باللغة العربية (6)
 

اكتب ما تتمنى.. شباب العالم يدونون أمنياتهم باللغة العربية (7)
 

اكتب ما تتمنى.. شباب العالم يدونون أمنياتهم باللغة العربية (8)
 

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة