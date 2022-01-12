اليوم السابع
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اعرف مصير متهم بابتزاز خطيبته السابقة وتهديدها بنشر صورها على السوشيال

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:00 ص
اعرف مصير متهم بابتزاز خطيبته السابقة وتهديدها بنشر صورها على السوشيال سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والمواقع الإخبارية، بشأن تضرر إحدى الفتيات بالجيزة من خطيبها السابق، لقيامه بتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن تضرر إحدى الفتيات من خطيبها السابق، لقيامه بتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطبتهما. بالفحص أمكن تحديد الشاكية (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة).

 

وبسؤالها قررت بالإبلاغ عن المشكو فى حقه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) لقيامه بتهديدها بنشر صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطوبتهما، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لعدم قيام أسرة الشاكية برد مستحقاته من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية عقب فسخ خطبتهما.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.


اخبار الحوادث

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