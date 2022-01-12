اليوم السابع
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اعرف حقيقة رقص مدرس خصوصى مع طلاب بالمنوفية

الأربعاء، 12 يناير 2022 08:18 م
اعرف حقيقة رقص مدرس خصوصى مع طلاب بالمنوفية صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام مدرس بالرقص والغناء مع بعض الطلبة أثناء إعطائهم "درس خصوصى" فى إحدى المواد الدراسية بإحدى القاعات "مستأجرة" كائنة بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من تحديد الشخص المذكور، وتبين أنه ( طالب جامعى ، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية وله محل إقامة آخر بالقاهرة) أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه كان فى حفلة لتكريم الطلبة المتفوقين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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التربيه والتعليم

المدارس

الداخليه

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