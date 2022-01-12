استرداد 16فدان من الأراضى المملوكة للدولة بوادى النطرون فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون بالتعاون مع الأجهزة الامنية حملة مكبرة لاسترداد الأراضى المملوكة للدولة .



وأسفرت الحملة عن استرداد قطعتين من الأراضى بقرية كفر داود بإجمالي مساحة 16 فدان من واضعى اليد الغير جادين فى تقنين أوضاعهم ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، ووضع لافتات أرض مستردة أملاك دولة لمنع التعامل عليها من قبل المواطنين.



من جانبه أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين ،مشيرا الى التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على اراضي أملاك الدولة، وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .





وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلنت عن خطة متكاملة لازالة التعديات على املاك الدولة ، حفاظا على الرقعة الزراعية الخصبة من التآكل وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمحافظين.









استرداد الأرض



الأرض



جانب من الحملة









