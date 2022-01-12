إيطاليا تفقد 263 ألف وظيفة نهاية 2021 بسبب وباء كورونا

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت هيئة السياحة والسفر العالمية، إيقاف حوالي 263000 وظيفة مرتبطة بالسياحة في إيطاليا بحلول نهاية عام 2021 ، وهو ما يمثل نقصًا هائلاً في العمالة في البلاد.

وجاء التقرير كجزء من البحث الذى تم إجراؤه مع Oxford Economics فى الفترة بين النصف الثانى من عام 2021 و 2022.

وقالت الهيئة فى بيانها: إذا لم نتمكن من ملء هذه الشواغر، فقد يهدد ذلك بقاء شركات السفر والسياحة فى جميع أنحاء إيطاليا، وكانت الشركات المعتمدة على السياحة معلقة في الاتجاه الصعودى.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس التنفيذي لشركة WTTC ، إن هذه مجرد ضربة أخرى، مشيرة إلى أن التعافي الاقتصادي في إيطاليا قد يكون في خطر إذا لم يتم ملء الوظائف الشاغرة لأن المسافرين يحققون عودة في السياحة.

وفقًا لـ WTTC ، شهد قطاع السفر والسياحة الإيطالي فقدان 215000 وظيفة في عام 2020 ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12.4 % في التوظيف المباشر، على الرغم من أن الناس سافروا أكثر في النصف الثاني من عام 2021 ، إلا أن الطلب على العمالة تجاوز العرض.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت النتائج أن الطلب على العمالة للنصف الثاني من عام 2021 في إيطاليا بلغ 1.7 مليون بينما كان العجز 260 ألفًا، وهذا يعني أن واحدة من كل سبع وظائف لا يتم شغلها في قطاع السياحة في البلاد.

وقد أثر الوباء المستمر لـ COVID-19 على اقتصاد السياحة الإيطالي بشكل كبير ، حيث فقد 121 مليار يورو في عام 2020 بسبب قيود السفر والسياحة المفروضة. بالإضافة إلى ذلك ، فقد 337000 عامل في الصناعة وظائفهم ، كما كشفت WTTC في تقرير نُشر في النصف الأول من عام 2021.

وتظهر الأرقام أيضًا أن مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في عام 2019 كانت 236 مليار يورو أو 13.1 في المائة ، والتي انخفضت إلى 116 مليار يورو أو سبعة في المائة ، في عام 2020 ، بسبب الوباء.

ويوصي تقرير WTTC بإيجاد حلول للحكومات ومنظمات السفر والسياحة لمعالجة نقص العمالة ، والاعتراف بتأثير مخططات الإجازة ، بما في ذلك تسهيل تنقل العمل والعمل عن بعد ، وإنشاء شبكات أمان اجتماعي ، وتحسين مهارات العمال ، وإعادة تأهيلهم والاحتفاظ بالمواهب ، فضلاً عن توفير التعليم. والتدريب المهنى.