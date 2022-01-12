إحالة 32 موظف بالمصالح الحكومية للتحقيق خلال حملات للانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ،على استمرار متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية ،والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة ، مؤكدا على وجوب إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .



وفي هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع ادارة الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية ،و أسفرت تلك الحملات عن إحالة 15 من العاملين بالوحدة الصحية بكنيسة اورين بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.



كما تم إحالة 17 موظف بالمصالح الحكومية بالكفر الجديد وعزبة المجد التابعة لمركز الرحمانية للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين



يذكر أن حملات الانضباط الإدارى بالبحيرة قد أسفرت مؤخرا عن إحالة 35 من العاملين بمكتب العمل والادارة التعليمية، والتعاون الزراعي بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون اي سند قانوني.

وكذلك احالة 12 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية القرداحي بشبراخيت للتحقيق لاهمالهم فى العمل .







