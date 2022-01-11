وتابع الوزير -حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن متحور "أوميكرون" بات السلالة السائدة من فيروس "كورونا" في الفلبين، مشيرا إلى أنه رغم زيادة الإصابات إلا أن أعداد الحالات الحرجة أقل بكثير من تلك المسجلة خلال فترة تفشي متحور "دلتا".

وطالب وزير الصحة جميع الوحدات الحكومية المحلية بتعزيز استراتيجيتها لمنع وتتبع وعزل ومعالجة حالات الإصابة، وتأتي التصريحات بعدما سجلت الفلبين أمس الإثنين ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية لليوم الثالث على التوالي بلغ 33 ألفا و169 إصابة.