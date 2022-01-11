واشنطن بوست: أمريكا ستتجاوز الرقم القياسى لحالات الاستشفاء بسبب أوميكرون

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الولايات المتحدة تستعد لتجاوز رقمها القياسى السابق بشان حالات العلاج بالمستشفيات (الاستشفاء) جراء الإصابة بكوفيد 19، وذلك اليوم الثلاثاء، مع عدم وجود نهاية فى الأفق للتصاعد الحاد فى الإصابات، وتراجع مستويات العاملين ومعاناة النظام الطبى الذى يحاول تقديم الرعاية فى ظل زيادة غير مسبوقة من حالات كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالى عدد الموجودين فى المستشفيات الأمريكية من مرضى كوفيد 19، بلغ يوم الاثنين 141.385، وهو أقل بقليل من الرقم القياسى الذى كان مسجلا فى 14 يناير 2021 خلال الذروة السابقة للوباء فى الولايات المتحدة.

إلا أن تحور أوميكرون شديد العدوى يهدد بمحو هذا المعيار. وإذا ثبت أن نماذج انتشار أوميكرون دقيقة، حيث يعترف حتى الباحثون الذين يعدون تلك النماذج بأن التنبؤات صعبة أثناء الوباء، فإن الأرقام الحالية ربما تبدو صغيرة خلال أسابيع قليلة. ويتنبأ واضعو النماذج بأن إجمالى حالات الإستشفاء سيصل إلى ما بين 275 ألف و300 ألف عندما يتم بلوغ الذروة، ربما فى وقت لاحق هذا الشهر.

وحتى أمس الاثنين، أعلنت ولايات كولورادو وأوريجون ولويزيانا وماريلاند وفرجينيا حالة طوارئ صحية أن تفويض بمستويات رعاية خاصة بالأزمات، والتى تسمح للمستشفيات وسيارات الإسعاف بتقييد العلاج عندما لا يستطيعوا تلبية الطلب.

من ناحية أخر، لا يزال العاملون بالتمريض وغيرهم فى المستشفيات يصابون هم أنفسهم بالمرض، مما يرفع معدل الممرض للمريض فى بعض الأماكن إلى مستويات مرتفعة.

وحتى الآن، يبدو أن متحور اوميكرون يسبب مرض أقل خطورة ووفيات أقل، وتعد اللقاحات والجرعات المعززة حصن ضد كليها، إلا أن عدد المصابين بين غير الملقحين وأيضا العدد القياسى من الحالات يفرض ضغوطا على وحدات الرعاية المركزة والمستشفيات.