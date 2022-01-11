هل يمكن أن يتحول العسل إلى مادة سامة عند تسخينه أو طهيه؟

كتبت مروة هريدى

غالبًا ما نستخدم العسل كأفضل بديل صحى ممكن للسكر، نظرًا لمذاقه الرائع وقوامه، ولكن هل يمكن أن تتغير القيمة الغذائية للعسل أو أن يصبح سامًا عند تسخينه أو استخدامه في الطهى، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماذا يحدث عند تسخين أو استخدام العسل في الطهى؟

يمر العسل بتغيير في اللون والملمس ويفقد قيمته الغذائية عند طهيه أو تسخينه، في الواقع، يمكن أن يصبح تسخين العسل سامًا ويغير قوامه مثل الصمغ، حيث أن تسخين العسل أو طهيه يغير التركيب الطبيعي له وتلتصق الجزيئات السامة بالأغشية المخاطية للجهاز الهضمي، والتي تتحول إلى مادة سامة تسمى Ama، مما يؤدي إلى اضطراب المعدة، ويؤثر على التنفس، وحساسية الأنسولين، وقد يتسبب أيضًا في الإصابة بأمراض جلدية وزيادة الوزن وغيرها.

هل من الآمن تناول العسل المطبوخ؟

تناول العسل في شكله الطبيعي هو الخيار الأفضل لتحقيق أقصى استفادة من الفوائد الصحية له، فهو غنى بالأنزيمات الصحية والأحماض الأمينية والفيتامينات مثل C وD وE وK وB، بجانب البيتا كاروتين والمعادن والزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة على سبيل المثال لا الحصر.

و تسخين العسل أو طهيه يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، لأن تسخين العسل يمكن أن يغير المركبات الصحية الموجودة فيه، حيث أن تسخينه أو طهيه على درجة حرارة عالية قد يسبب تغيير تركيبة العناصر الغذائية به.

ووفقًا لتقرير صادر عن المركز الوطني الهندى للتقنية الحيوية (NCBI)، يمكن أن يؤدي طهى أو تسخين العسل إلى تدهور في الجودة وفقدان الإنزيمات والمغذيات الأساسية.

فيما يلى.. نصائح مهمة للغاية عند استخدام العسل:

- تأكد دائمًا من تناول العسل في شكله الطبيعي.

- يمكن أن يتسبب طهي العسل عند 40 درجة مئوية أو أكثر في حدوث تغير كيميائي سلبي يجعل طعمه مرًا.

- الطبخ يدمر الفوائد الصحية القوية للعسل.



اضرار تسخين العسل