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ممثل شباب الاتحاد الأفريقى: لا سبيل لنجاة القارة إلا بتوحيد الصفوف خلف مصر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:11 ص
ممثل شباب الاتحاد الأفريقى: لا سبيل لنجاة القارة إلا بتوحيد الصفوف خلف مصر منتدى شباب العالم
شرم الشيخ – طلال رسلان

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قال أحد ممثلي شباب الاتحاد الأفريقي الجنوب سوداني ديانج سونج، إن منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ من أبرز الأحداث على المستويين الأفريقي والدولي، لما يستقطبه من شباب دول العالم لتوحيد الجهود في حل القضايا العالمية العالقة.
 
وأضاف سونج في تصريح خاص، من أمام قاعة جلسة مبادرة شباب بلد الخاصة بالأمم المتحدة، أن جلسات منتدى شباب العالم تعطي حلولا جذرية لمشكلات القارة الأفريقية، وتجمع كل الدول على كلمة واحدة لإنقاذ شعوب القارة من الفقر والتطرف والإرهاب ونبذ العنف وبدء طريق التنمية في ظل تداعيات جائحة كورونا.
 
وتابع ممثل شباب الاتحاد الافريقي أن مصر بما صنعته من تطور وقفزة حضارية خلال 7 سنوات فقط منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم، أثبتت للعالم أنها قادرة على قيادة أفريقيا إلى بر الأمان، وتوحيد الصفوف الأفريقية عن طريق خلق مناخ اقتصادي وسياسي قوي يقوم على التعاون والحوار ونبذ التفرق.
 
وبين: "أرى أن من أهم مخرجات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ في نسخته الرابعة هي تسليط الضوء على مبادرات إنقاذ الإنسان مثل حياة كريمة في مصر والتي أنقذت بالفعل وعلى أرض الواقع آلاف الأسر الفقيرة، وأيضا مبادرة شباب بلد الخاصة بالأمم المتحدة والتي تجد طريقا للشباب من أجل إيجاد فرص عمل في الفترات التي تلي السيطرة على جائحة كورونا بمتحوراته".
 
وعن رسالته من منتدى شباب العالم، قال إن رسالتي الوحيدة لكل دول أفريقيا "دعكم من الحروب والنزاعات، توحدوا أمام الأخطار والكوارث لإنقاذ الشعوب، لا سبيل إلى التنمية والنجاة إلا بالتنمية والحفاظ على كل الحقوق التاريخية للدول".
 
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الاثنين، افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.
 
ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التى تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهى "السلام والإبداع والتنمية".
 
وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.
 
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منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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