اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر تصدر ذهبا مطليا بلاتين بـ12 مليار جنيه فى 9 أشهر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:56 ص
مصر تصدر ذهبا مطليا بلاتين بـ12 مليار جنيه فى 9 أشهر ذهب - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكتسب الصادرات المصرية يوما بعد يوم، أهمية كبيرة نتيجة القطاعات التي نجحت أن تفرض نفسها بالأسواق الخارجية في الفترة الأخيرة، ومن بينها الصادرات المصرية من الذهب بأشكاله المختلفة، حيث تجاوزت الصادرات المصرية من الذهب المطلي بالبلاتين حاجز الـ 12 مليار جنيه في 9 أشهر فقط.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول قيمة الصادرات المصرية من الذهب المطلي بالبلاتين إلى 12 مليار و847 مليون جنيه "816 مليون و204 ألف دولار" في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2021، موزعة بين عدة دول.

وأظهرت بيانات الإحصاء، أن قائمة الدول المستقبلة لصادرات مصر من الذهب المطلي بالبلاتين تشمل 3 دول تتصدرها كندا بنحو 6 مليار و942 مليون جنيه، يليها صادرات مصر لدولة الإمارات العربية بقيمة 4 مليار و281 مليون جنيه، ثم الصادرات إلى استراليا بقيمة مليار و623 مليون جنيه.

وبالنسبة للكميات فقد بلغت كمية الذهب المطلي المصدر من مصر إلى الخارج خلال 9 أشهر نحو 12.076 كم، موزعة بواقع 5..32 كم حصلت عليها كندا، و4.597 كم لدولة الإمارات العربية، و2.447 كم حصلت عليها استراليا.

وكانت صادرات مصر من الذهب المطلي في صدارة قائمة أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها بنهاية عام 2020، حيث بلغت قيمة ذهب مطلي بالبلاتين بأشكال خام آخر نحو 2.9 مليار دولار عام 2020، مقابل 2 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 45٪، يليها قيمة فويل أويل "مازوت" بنحو 1.4 مليار دولار عام 2020، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 133.3٪.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات الحديد ومصنوعاته 0.8 مليار دولار عام 2020، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 33.3٪، كما بلغت قيمة زيت تشحيم 0.5 مليار دولار عام 2020، مقابل 0.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 25٪.

 


صادرات مصر

الذهب

صادرات الذهب

ذهب مطلى

اخبار الاقتصاد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

4 سلع بقائمة أكبر صادرات مصر بنهاية 2020 أهمها الذهب بـ2.9 مليار دولار

الإثنين، 10 يناير 2022 04:00 ص

10 معلومات عن صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة خلال 2021

الجمعة، 07 يناير 2022 04:00 ص

الرئاسة: صادرات مصر تسجل زيادة 27% لتبلغ حوالى 31 مليار دولار خلال 2021

الإثنين، 03 يناير 2022 05:34 م

الورد المفتح فى الجناين.. جهاز الإحصاء يكشف: مليار و985 مليون جنيه صادرات مصر من النباتات العطرية خلال 9 أشهر من عام 2021.. 251 مليون جنيه فى سبتمبر فقط.. و40 نوعا من أصل 2500 الأشهر فى التصدير

الإثنين، 03 يناير 2022 05:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة