مدينة الزينية تسلم قطعة أرض لبناء مكتب بريد بمنطقة الصيادين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

سلم رجال الوحدة المحلية لمركز و مدينة الزينية شمال الأقصر برئاسة العقيد أحمد الهوارى، قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة واحد قيراط إلى الهيئة القومية للبريد لبناء مكتب بريد داخل نطاق المركز فى منطقة الصيادين.

وقام بتسليم قطعة الأرض لهيئة البريد يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية وحنان محمد يوسف سكرتيرة عام مركز ومدينة الزينية، وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتقديم أفضل الخدمات الحكومية بما يحقق رضاء المواطنين.

وكان قد استكمل مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، استقبال سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة والتى من المقرر لها أن تتجول فى المركز لمدة ثلاثة أيام وذلك داخل أربعة قرى بالمركز، حيث قدمت الخدمات لعدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من أبناء المدينة.

ومن جانبها قال حنان أحمد المشرف العام علي المراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر، أن سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة توجهت لقرية المدامود قبلي فى اليوم الأول، كما توجهت إلى قرى الصعايدة والزينية بحرى وقرية العشي فى اليومين الثانى والثالث، والتى تقدم خدماتها بين المنازل للتيسير على المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الهمم.

ومن جانبة قال مصطفى بشير، مدير المركز التكنولوجي بمدينة الزينية، أن الهدف من السيارة المتنقلة التيسير علي المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الهمم، وذلك لتقديم جميع الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين من تقديم ( رخص البناء - بيان صلاحية - شكاوى - كسح صرف صحي - طلب الحصول علي وحدة سكنية - طلب سداد رسوم - طلب مباني - طلب إنشاء سور)، كما تقدم السيارة التكنولوجية المتقدمة خدماتها فى تقديم شهادة صلاحية الموقع، وطلب انشاء مبنى، وطلب تعلية، وطلب تعديل مبنى، وطلب إزالة مبانى آيلة للسقوط،وطلب هدم، وخدمات اشغالات، وخدمات توصيل مرافق، وخدمات إعلانات، واستعلام عن طلبات التصالح، وطلبات السداد وخدمات أخرى متنوعة.



تسليم قطعة أرض بمساحة قيراط لبناء مكتب بريد بمنطقة الصيادين



جانب من تسليم قطعة الأرض بالزينية



قطعة أرض بمساحة قيراط لبناء مكتب بريد بمنطقة الصيادين