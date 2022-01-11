محافظ بورسعيد يوجه الطلاب بالاعتماد علي النفس والبعد عن الدروس الخصوصية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أهمية اعتماد الطلاب علي أنفسهم والبعد عن الدروس الخصوصية التي شتت ذهن الطالب، جاء ذلك خلال متابعة محافظ بورسعيد لسير امتحانات الصف الثاني الاعدادي بمدرسة القناة الإعدادية بنات في مادة الدراسات الاجتماعية.



وشدد المحافظ، علي متابعة الإلتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة وكل سبل الراحة التى تضمن انتظام وسلاسة عملية الإمتحانات.



كما تفقد محافظ بورسعيد، مدرسة أشتوم الجميل الابتدائية، وذلك لمتابعة سير امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي، وتابع المحافظ أداء الطلاب لامتحانات نصف العام الدراسي في مادة الدراسات.



وتفقد المحافظ، الإجراءات التى اتخذتها المدرسة لتحقيق انتظام سير الامتحانات وتوفير سبل الراحة والأمان للطلاب، مطلعا على الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب، وموجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات.



وشدد المحافظ، على استمرار توفير كافة سبل الراحة للطلاب ، لتمكينهم من أداء الامتحانات فى هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، متنميا للطلاب النجاح والتوفيق.







المحافظ يتابع الامتحانات



المحافظ يتابع العملية الامتحانية



المحافظ يتحدث لإحدي الطالبات بالمدرسة



جانب من متابعة الامتحانات



خلال متابعة المحافظ







