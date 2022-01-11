محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لإطلاق البوابة الإلكترونية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إشارة البدء لإطلاق البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال البث التجريبى على شبكة الإنترنت (http://www.aswan.gov.eg) فى إطار مشروع التحول الرقمى لمحافظة أسوان، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد أحمد دنش مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى.

وعقب استماعه لشرح مفصل عن مكونات وأقسام وأدوار البوابة الإلكترونية الجديدة أكد اللواء أشرف عطية على أهمية أن تكون هذه البوابة منصة إلكترونية موحدة تحتوى على جميع المعلومات والخدمات والتطبيقات التى تساعد المواطن للحصول على كافة الخدمات المميكنة، وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن بمختلف قطاعات العمل العام على مستوى الدولة المصرية بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 .

ووجه، إلى القيام بعملية التحديث اليومى لقاعدة البيانات بآلية عمل ومسئولية محددة بمشاركة الجهات الحكومية ، مع الإلتزام بالهوية البصرية فى مختلف الأقسام، وخاصة أنه تم التدريب النظرى والعملى للعاملين فيها.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة ربط التطبيقات المستحدثة الجديدة، وخاصة عين المواطن بالأذرع التنفيذية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى لتحقيق أكبر تفاعل ممكن مع شكاوى ومطالب المواطنين بالفعل ورد الفعل، وليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل المطلوب والرد على المواطن فى أسرع وقت، ولاسيما أن هناك متابعة لحظية لهذه الآلية من المحافظ شخصياً للمحاسبة فى حالة التقصير.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، أن البوابة الإلكترونية تنقسم إلى 3 أقسام مختلفة للمحافظة والمستثمر والسائح يشمل كل منهم خدماته والأدلة الخاصة به ، ومنها قسم البيانات عن المحافظة وقياداتها والإجتماعات وقرارات المحافظ ، بجانب الركن الإعلامى والذى يشمل الأخبار الموثقة بالصور والفيديوهات، بالإضافة إلى أقسام الخدمات والمجالس.

وأشارت إلى أن البوابة تضم أيضًا قسم خاص بالمشروعات القومية ، وخاصة حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وغيرها ، علاوة على قسم خاص بالمستثمر للعمل على جذب فرص الإستثمار بشرح المقومات والخريطة الإستثمارية للمحافظة ، فضلاً عن قسم خاص بالسائح يسلط الضوء فيه على المقاصد والخدمات والمعلومات السياحية.



إطلاق البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان



إطلاق البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان



إطلاق البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان