متحور أوميكرون مسئول عن زيادة العدوى بكورونا 6 مرات فى روسيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت روسيا عن أن متحور أوميكرون زاد العدوى بكورونا 6 مرات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، إن زيادة انتشار فيروس كورونا فى البلاد، يعود لتزايد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون"، مؤكدا الحاجة إلى الاستعداد لأى تطور للوضع الوبائى فى البلاد.

وأضاف ميشوستين - فى تصريح، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء: "نرى أن الوضع فى العالم يتدهور بشكل سريع، بما فى ذلك فى بعض دول أمريكا وآسيا وأوروبا.. أولاً وقبل كل شيء، بسبب انتشار السلالة الجديدة، ومن المهم أن نكون مستعدين لأى تطور للأحداث".

وسجلت روسيا، اليوم، ارتفاعا فى أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، حيث سجلت 17 ألفاً و525 إصابة جديدة مقابل 15 ألفاً و830 حالة يوم أمس، فيما سجلت وفيات جراء الإصابة بالفيروس 783 حالة جديدة مقابل 741 يوم أمس.