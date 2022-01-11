اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:37 م
أكرم القصاص
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ضبط 35 قضية تموينية منها لحوم مجهولة وفاسدة فى حملات بأسيوط

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:36 م
ضبط 35 قضية تموينية منها لحوم مجهولة وفاسدة فى حملات بأسيوط لحوم - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدري

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تمكنت مباحث التموين بمحافظة أسيوط تحت إشراف اللواء عمرو السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط وخلال حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على المواطنين ومحدودى الدخل من ضبط 35 قضية تموينية مختلفة.

وضمت الحملة مدير مباحث التموين تنسيقاً مع وكيل وزارة التموين أسفرت عن ضبط وتم ضبط 35 قضية تموينية متنوعة شملت لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمي، وإنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وقضايا عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية.

 

 


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حملات تموينيه

مدير امن أسيوط

قضايا تموينية

مباحث التموين

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