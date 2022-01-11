ضبط عاطل هارب من 107 أحكام بإجمالى 199 سنة حبس فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، صادر ضده 107 أحكام حبس "تبديد وضرب"، بإجمالى أحكام تصل عقوبتها الحبس 199 سنة، وكفالات تصل 49.5 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بتمكن القوة الأمنية المعنية بخدمة القطاع الثانى الدائرى، من ضبط عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، صادر ضده 107 أحكام حبس.

وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين تمكن القوة الأمنية المعنية بخدمة القطاع الثانى الدائرى دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من ضبط "أ.ك.ز"، 39 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، والمطلوب التنفيذ عليه فى 107 أحكام "تبديد وضرب"، جميعهم دائرة مركز شرطة قويسنا، بإجمالى أحكام 199 سنة حبس، وبإجمالى كفالات 49.5 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.