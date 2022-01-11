شركة بريطانية تواجه أزمة بسبب "حضن الكلاب".. فاينانشيال تايمز تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

هجوم حاد تعرضت له ثالث أكبر شركة موردة للطاقة في بريطانيا ، بعدما انصحت عملائها بـ"احتضان" حيواناتهم الأليفة للحصول علي التدفئة وتوفير فواتير الغاز والكهرباء، وهو ما أرغمها علي التقدم باعتذار بحسب ما كشفته فينانشيال تايمز البريطانية.

وطرحت شركة Ovo Energy الأسبوع الماضي حملة دعائية شملت قائمة من 10 "طرق بسيطة وفعالة من حيث التكلفة للتدفئة هذا الشتاء"، بالإضافة إلى احتضان الحيوانات الأليفة من أجل الدفء، تضمنت النصائح الأخرى "تحدي الأطفال لمسابقة الهولا هوب" و "القيام بقفزات النجوم" و "تنظيف المنزل".

وجاء ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تزداد فيه أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا سوءًا، وفقًا لبعض التوقعات ، قد ترتفع فواتير الطاقة بأكثر من 5 في المائة في أبريل لملايين الأسر التي تخضع للتعريفة القياسية.

ووصف دارين جونز رئيس لجنة اختيار الأعمال في بريستول نورث ويست نصائح شركة Ovo Energy بأنها "مسيئة" ودعا الشركة إلى الاعتذار.

وفي تغريدة لاحقة عبر حسابه على تويتر ، كتب: "لست متأكدًا من الذي وقع على حملة تسويقية تطلب من الناس ارتداء سترة وتناول العصيدة بدلاً من تشغيل التدفئة إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليفها".

ومنذ ذلك الحين ، اعتذرت شركة Ovo عن النصائح في بيان لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "نحن نتفهم مدى صعوبة الوضع بالنسبة للعديد من عملائنا هذا العام .. نحن نعمل بجد لإيجاد حلول ذات مغزى بينما نقترب من أزمة الطاقة هذه ، وندرك أن محتوى هذه المدونة كان سيئ الحكم وغير مفيد. نشعر بالحرج ونعتذر بصدق ".

ووفقا للتقرير، في أبريل ، سيرتفع سقف السعر ، الذي يحد من المبالغ التي يمكن لموردي الطاقة فرضها، ولقد وصل بالفعل إلى مستوى قياسي يبلغ 1،277 جنيهًا إسترلينيًا ، لكن المحللين يعتقدون أنه قد يرتفع إلى 1،995 جنيهًا إسترلينيًا.

وترجع الزيادات إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغاز العالمية ، والتي دفعها ارتفاع الطلب في جميع أنحاء العالم، قالت إيما بينشبيك ، الرئيسة التنفيذية لهيئة التجارة البريطانية للطاقة ، الشهر الماضي إن الحكومة يمكن أن تخفض فاتورة كل أسرة بمقدار 90 جنيهًا إسترلينيًا عن طريق خفض الضرائب أو ضريبة القيمة المضافة.