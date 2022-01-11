سيئول تعبر عن تكرار إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية قبل الانتخابات الرئاسية

وكالات

أفادت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في سيئول "بارك كيونغ-مي" اليوم الثلاثاء بأن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" أعرب اليوم عن قلقه إزاء تكرار إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس.

وأدلى "مون" بهذه التصريحات بعد تلقي تقرير عن نتائج اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني الذي عقد صباح اليوم بعد إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي، وفقًا لما ذكرته المتحدثة "بارك".

وجاءت تصريحات "مون" هذه أيضًا بعد أن أعرب مجلس الأمن الوطني عن أسفه الشديد إزاء الإطلاق الصاروخي الأخير للشمال، وحث كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي إن الرئيس "مون" وجه تعليماته إلى كل وزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث مزيد من التوتر في العلاقات بين الكوريتين، وحتى لا يشعر الشعب الكوري الجنوبي بالتوتر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الشمال أطلق الصاروخ من إقليم جاكانغ في شمال كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي، وطار لأكثر من 700 كيلومتر على ارتفاع أقصى بلغ 60 كيلومترا وبسرعة قصوى 10 ماخ، أي 10 أضعاف سرعة الصوت، مضيفة: "نقدر أنه حدث تحسن مقارنة بالصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في 5 يناير".