سقوط عاملين بحوزتهما كيلو هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاملين أحدهما يقيم بناحية قرية الصوامعة غرب بمركز طهطا والآخر بناحية قرية بنى هلال دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول ومبلغ مالى وسلاح أبيض "مطواة" وتوك توك، وذلك عقب استهداف المتحرى عنهما بكمين أعد لهما بمدخل قرية بنى هلال.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عاملين أحدهما من قرية الصوامعة غرب والثانى بقرية بنى هلال مركز المراغة بمحافظة سوهاج أثناء قيامهما بجلب كمية كبيرة من مخدر الهيروين تمهيدا لترويجها متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما متلبسين بالحرز والحيازة.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، من ضبط على المتحرى عنهما أثناء تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما كيلو من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول ومبلغ مالى وسلاح أبيض مطواة ومركبة توك توك وذلك عقب عمل كمين لهما بمدخل قرية بنى هلال.

بمواجهة المتحرى عنهما بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، والتوك للتنقل والترويج للمخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة جار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.