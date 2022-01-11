سقوط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدرى البودر والفودو قبل ترويجها بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدرى البودر والفودو بالعجوزة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات لترويجها بين عملائهما، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، وترددهما على منطقة العجوزة لترويجها.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدرى البودر والفودو، وسلاحين أبيض، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهمان بالاتجار بالمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.