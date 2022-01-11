اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رفض طلب فلسطينيين بالحصول على الجنسية المصرية لدواع أمنية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:10 ص
رفض طلب فلسطينيين بالحصول على الجنسية المصرية لدواع أمنية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار برفض طلب عدى سعيد على أبو حصيرة فلسطيني الجنسية اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالدته لدواعي أمنية، كما نشرت الجريدة قرار برفض طلب رياض حمدان أحمد الشاعر فلسطيني الجنسية، تبعا لوادته وذلك لدواعي أمنية.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
 
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

رفض 22222222222222
 
 
نص القرار 

 

رفض111111
 
نص القرار 

فلسطين

مصر

الجنسية المصرية

قانون الجنسية

أخبار الحوادث

الحصول على الجنسية المصرية

الإدارة العامة للجوازات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ128 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:03 ص

هل يجوز التجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية؟.. المشرع أجازها بشروط وحدد 5 ملاحظات أبرزها تهم الزوجة والأبناء.. 8 مستندات لإنهاء الإجراءات.. وخبير يوضح طريقة رد الجنسية لمن فقدها

الأحد، 26 ديسمبر 2021 06:00 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 42 شخصا على جنسيات أجنبية

الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:36 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بالإذن لـ 107 أشخاص بالتجنس بالجنسية الأجنبية

الأحد، 05 ديسمبر 2021 10:17 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة