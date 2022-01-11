رفض طلب فلسطينيين بالحصول على الجنسية المصرية لدواع أمنية

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار برفض طلب عدى سعيد على أبو حصيرة فلسطيني الجنسية اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالدته لدواعي أمنية، كما نشرت الجريدة قرار برفض طلب رياض حمدان أحمد الشاعر فلسطيني الجنسية، تبعا لوادته وذلك لدواعي أمنية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.





ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

نص القرار





نص القرار