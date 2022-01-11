رئيس مؤسسة تنموية إفريقية: المنتدى فرصة فريدة للقاء النظراء من دول مختلفة

شرم الشيخ - رباب فتحى

قال تشارلز ستيفين سانجا، مؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة "المبادرة الريفية"، وأحد المشاركين فى منتدى شباب العالم من الكاميرون إن المنتدى فرصة فريدة بالنسبة له، حيث إنها وفرت له مجال للتعرف على النظراء من دول مختلفة ومشاركة خبراتهم وأفكارهم.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أجندة المنتدى اشتملت على مناقشة قضايا تهم من يعملون فى مجاله، مثل إشراك المواطنين والحوكمة وغيرها من الموضوعات.

وأكد أن المنتدى اتسم بحضور العديد من الضيوف البارزين ومشاركتهم الافتراضية أو حضورهم وجهاً لوجه مثل ممثلين من منظمة الصحة العالمية، ومسئولين من مجموعة البنك الدولي، ورئيس مالطا، وسفير الولايات المتحدة، والرئيس الكولومبي، بالإضافة إلى المسئولين البارزين بما في ذلك جمهورية الصين وغيرها الكثير.

وقال إنه تم تكريم دور العلماء ومقدمي الرعاية وجميع المشاركين في مكافحة جائحة COVID-19.