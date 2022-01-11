اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس مؤسسة تنموية إفريقية: المنتدى فرصة فريدة للقاء النظراء من دول مختلفة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:11 م
رئيس مؤسسة تنموية إفريقية: المنتدى فرصة فريدة للقاء النظراء من دول مختلفة تشارلز ستيفين سانجا
شرم الشيخ - رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال تشارلز ستيفين سانجا، مؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة "المبادرة الريفية"، وأحد المشاركين فى منتدى شباب العالم من الكاميرون إن المنتدى فرصة فريدة بالنسبة له، حيث إنها وفرت له مجال للتعرف على النظراء من دول مختلفة ومشاركة خبراتهم وأفكارهم.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أجندة المنتدى اشتملت على مناقشة قضايا تهم من يعملون فى مجاله، مثل إشراك المواطنين والحوكمة وغيرها من الموضوعات.

وأكد أن المنتدى اتسم بحضور العديد من الضيوف البارزين ومشاركتهم الافتراضية أو حضورهم وجهاً لوجه مثل ممثلين من منظمة الصحة العالمية، ومسئولين من مجموعة البنك الدولي، ورئيس مالطا، وسفير الولايات المتحدة، والرئيس الكولومبي، بالإضافة إلى المسئولين البارزين بما في ذلك جمهورية الصين وغيرها الكثير.

وقال إنه تم تكريم دور العلماء ومقدمي الرعاية وجميع المشاركين في مكافحة جائحة COVID-19.


منتدى الشباب العالمى

منتدى الشباب

السيسى

منتدى شباب العالم 2022

زيمبابوى

افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"نحو عالم آمن وشامل للمرأة".. منتدى شباب العالم يناقش قضايا المرأة فى ظل كورونا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:37 م

مشاركون: منتدى شباب العالم أصبح مؤسسة تناقش التحديات العالمية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:37 م

طاولة مستديرة حول مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى بمنتدى شباب العالم.. فيديو

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:30 م

بعد جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية بمنتدى شباب العالم.. خبراء يحذرون: المخاطر الناتجة عن تغيرات المناخ لن ينجو منها أحد.. وذوبان جليد القطبين من أهم مشاكل تغير المناخ عام 2050

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة