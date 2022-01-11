رئيس بعثة "يونيتامس": مبادرة الأمم المتحدة مساهمة لتسهيل التشاور بالسودان

الخرطوم /أ ش أ/

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، إن ما تقوم به الأمم المتحدة من مبادرة تعد مساهمة لتسهيل عملية التشاور حول الانتقال الديمقراطي.

وأضاف بيرتس - فى تصريحات صحفية عقب لقاء مع عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الدكتور الهادى ادريس - أن البعثة لا تحمل مذكرة أو مسودة حلول للأزمة، بل إن الأمر يتم عبر الحوار مع السودانيين أنفسهم.

وأشاد عضو مجلس السيادة الانتقالى الدكتور الهادى إدريس، بجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان "يونيتامس"، لافتا إلى ترحيب حكومة الفترة الانتقالية بالمبادرة الأممية المقترحة لتحقيق الاستقرار فى السودان.

وأكد حرص الحكومة على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة.

من جانبه، لفت بيرتس إلى أن اللقاء تطرق للانفلاتات الأمنية التى حدثت مؤخرا بدارفور، معبرا عن قلقه إزاء ما يحدث.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والحكومية لحماية المواطنين لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتحسين صورة السودان أمام المجتمع الدولي.