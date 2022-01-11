جمعية التمريض الفلبينية تحذر من تبعات تقصير فترة العزل للعاملين المحصنين بمجال الرعاية

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حذرت جمعية التمريض الفلبينية المتحدة من تبعات التوجيه الخاص بتقصير فترة الحجر الصحي والعزل للعاملين في مجال الرعاية الصحية وتعرض خط الدفاع الأول للخطر، موضحة أنه لن يحل مشكلة نقص القوى العاملة بشدة .

ووصفت الجمعية في بيان، نقلته صحيفة فلبين ستار المحلية، فترة الحجر الصحي القصيرة للعاملين الطبيين المحصنين بالكامل بأنها "غير آمنة وغير عادلة بل وغير عقلانية " .

وقالت المنظمة: " بينما نواصل، نحن العاملون في مجال التمريض، تعهدنا بمكافحة هذا الوباء، ولا يمكننا الاتفاق مع السياسات التي تضع الممرضات والعاملين الصحيين الآخرين في مهمة انتحارية"، مضيفة "نعتقد أن تقليص فترة الحجر الصحي للعاملين الصحيين المحصنين والذي لا تظهر عليهم أعراض ولكنهم مصابين بفيروس كورونا يهدد صحتنا وسلامتنا".