جامعة بنها تنظم ندوة عن الرياضة للجميع بشبين القناطر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

القليوبية إبراهيم سالم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، ندوة عن الرياضة للجميع بمركز شباب قرية عرب جهينة بشبين القناطر وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.

وقال الدكتور خالد صيام وكيل التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة تم تنظيمها بالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ورانيا معتز عيسى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور صيام، إلي أن الندوة قد حاضر بها الدكتور محمد السيد يونس المدرس بقسم الإدارة الرياضية والترويح بالكلية واستهدفت توضيح أهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة لكل شرائح المجتمع ، ودورها فى ترابط المجتمع وزيادة العلاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك تخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها البعض وانعكاس ذلك على التعاملات بين الأفراد وكذلك البعد عن السلوكيات السلبية، مما يجعل الأفراد فى المجتمع المصرى تتعامل معا بشكل ايجابى.