اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنها تنظم ندوة عن الرياضة للجميع بشبين القناطر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:27 ص
جامعة بنها تنظم ندوة عن الرياضة للجميع بشبين القناطر ضمن مبادرة "حياة كريمة" جانب من الندوة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، ندوة عن الرياضة للجميع بمركز شباب قرية عرب جهينة بشبين القناطر وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.

وقال الدكتور خالد صيام وكيل التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة تم تنظيمها بالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ورانيا معتز عيسى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور صيام، إلي أن الندوة قد حاضر بها الدكتور محمد السيد يونس المدرس بقسم الإدارة الرياضية والترويح بالكلية واستهدفت توضيح أهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة لكل شرائح المجتمع ، ودورها فى ترابط المجتمع وزيادة العلاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك تخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها البعض وانعكاس ذلك على التعاملات بين الأفراد وكذلك البعد عن السلوكيات السلبية، مما يجعل الأفراد فى المجتمع المصرى تتعامل معا بشكل ايجابى.


اخبار القليوبية

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة بالقليوبية

مشروعات حياة كريمة بالقليوبية

حياة كريمة بشبين القناطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة بنها: تلقينا 1644 شكوى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وحل 99% منها

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:58 ص

تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها.. تعرف عليهم

الإثنين، 10 يناير 2022 10:28 ص

رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بالكليات.. ويؤكد على توفير سبل الراحة للطلاب

الأحد، 09 يناير 2022 04:32 م

رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل وأعمال التجديدات بالمستشفى الجامعى.. صور

الخميس، 06 يناير 2022 12:37 م

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض مقتنيات الفن القبطى لطلاب التربية النوعية

الأربعاء، 05 يناير 2022 06:27 م

رئيسا جامعتى بنها وطنطا يهنئان الأنبا مكسيموس والأنبا بولا بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:39 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة