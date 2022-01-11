اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 04:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على دعاء الزلازل والكوارث الطبيعية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 04:06 ص
تعرف على دعاء الزلازل والكوارث الطبيعية دعاء الزلازل
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعاء الزلازل والهزات الأرضية.. من الأدعية المستحبة والتى يبحث عنها الكثيرون فى حال حدوث الزلازل التى تعد من آيات الله عز وجل، وعند حدوثها.

دعاء مستحب عند حدوث الزلازل


 

اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي.

دعاء الزلازل والهزات الأرضيةدعاء الزلازل والهزات الأرضية

 


دعاء الزلازل

الهزات الأرضية

زلزال اليوم

زلزال اليوم مصر

زلزال الان

زلزال في مصر

زلزال الآن

زلزال منذ قليل

زلزال مصر الان

زلزال القاهرة

زلزال مصر الآن

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال فى مصر

زلزال منذ قليل في مصر

زلزال القاهرة اليوم

زلزال القاهرة منذ قليل

زلزال مصر

هزة ارضية اليوم

هزة ارضية الان

هزة أرضية منذ قليل

هزة أرضية اليوم في مصر

هزة أرضية منذ قليل مصر

هزة أرضية منذ قليل 2021 مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة